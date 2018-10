'Manga': "Soy un jugador grande y al cometer un error se me nota mucho"

Andrés 'Manga' Escobar, ex jugador del Deportes Tolima y que salió del equipo pijao por problemas de disciplina, dialogó con el Alargue de Caracol Radio y aclaró varios temas acerca de su salida del equipo de Ibagué.

'Manga', aseguró que: "No, de alguna manera u otra fue un error gravísimo la manera en que salí. Ya pedí disculpas por mi error, aquí estoy dando la cara. Es complicado manejar las situaciones, esto es fútbol. Ahora hay que aprender de los errores y hacerse más fuerte".

Adicionalmente, el futbolista manifestó: "En mi corazón no tengo rencor con nadie, el equipo me ayudó mucho. Yo solo no tuve una buena salida del club, pero así es la vida y el fútbol hay que salir adelante y trabajar".

Finalmente, puntualizó que: "Yo soy un ser humano que se equivoca, soy un jugador grande y al cometer un error se me nota mucho. Pero he cometido errores como lo han hecho otras personas. Hay gente que come con lo que se dice de la gente".