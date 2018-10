Pablo Escobar ya no es un referente de Colombia en el mundo /

Un tuit de Boris Romero, un profesor colombiano que hace dos años emigró a Montreal, Canadá, se ha hecho viral luego de que J Balvin lo compartiera a través de sus redes sociales.

El docente, quien también es estudiante de doctorado y antes de salir del país dictaba clase en la Universidad Javeriana, hizo referencia al intérprete de ‘Mi gente’ y ‘No es justo’, al afirmar que a sus alumnos en Norteamérica cuando les pregunta sobre colombianos famosos, muchas le dicen que les gusta J Balvin y bailan su música en las fiestas.

"Lo de J Balvin es impresionante. Ahora cuando me presento, la gente de aquí no me pregunta por Pablo Escobar, sino por él. Suena en todas las fiestas, en los carros, en los restaurantes", fue el mensaje que Romero puso en Twitter.

Al ver este trino inmediatamente el cantante replicó la publicación, lo compartió en su cuenta de Instagram, afirmando que eso le llenaba el alma.

Esta publicación se ha convertido en un hecho viral, por el mensaje del profesor y por la manera en la que el cantante representa lo que verdaderamente es Colombia.