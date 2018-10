China negó haber interceptado teléfonos de Trump

El Ministerio de Asuntos Exteriores de China negó hoy que agentes de inteligencia de su gobierno tuvieran acciones destinadas a espiar las conversaciones que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene a través de su teléfono personal.

“Parece que hay gente en Estados Unidos que no escatima esfuerzos para ganar el Oscar al mejor guión. Me gustaría decir que esto solo es otra prueba de que The New York Times publica noticias falsas”, señaló el portavoz de esa cartera, Hua Chunying.

La aclaración la hace luego de una historia publicada en el diario The New York Times que dice que según fuentes de inteligencia, los agentes cercanos a Trump le han advertido que las llamadas desde sus celulares personales no son seguras y podrían ser interceptadas con facilidad.

El diario señala que hay espías chinos y rusos que con frecuencia escuchan lo que habla el mandatario con sus amigos y con integrantes de gobiernos extranjeros. Dice que a pesar de las advertencias y de las peticiones de que utilice las líneas seguras de la Casa Blanca, Trump se niega a entregar sus iPhone, por lo que esperan que no discuta sobre temas de seguridad nacional o que sean confidenciales.

A través de su cuenta de Twitter, el presidente negó la información presentada en el artículo y lo calificó como “muy incorrecto”. Aclaró además que solo utiliza los celulares del gobierno.