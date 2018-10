'DeDe' morirá en la décima temporada de 'Modern Family'

Meses atrás durante una entrevista el co-creador de la comedia Christopher Lloyd, reveló que en la nueva entrega de esta iba a fallecer alguien, pero no dio ningún tipo de pista a cerca de que miembro del elenco se marcharía.

'Modern Family' ya ha revelado el misterio, pues en el capítulo cinco de la décima temporada una llamada telefónica confirmó que ‘DeDe’ es el personaje que fallecerá.

“En este punto, solo estamos tratando de poner a nuestros personajes en una nueva e interesante situación que sea un desafío para nosotros. Así que esto fue algo que hace que esto sea complicado e interesante", reveló el co-creador de la serie mediante una entrevista con Entertainment Weekly.

Además agregó que “Tenemos que tratar la muerte, que es un tema con el que deben lidiar las familias y en televisión no es fácil porque es un tema muy duro. Pero, al mismo tiempo, no sería lo normal que una familia no tuviera que pasar por ello”.