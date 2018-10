El jugador que perdió sus mejores años de vida en el Barcelona de Guardiola

En el mejor Barcelona de historia no todos los jugadores del club vivieron sus mejores años, como es el caso del volante bielorruso Alexander Hleb, quien aseguró que abandonar el Arsenal por jugar en el club catalán fue un “error”.

El volante, de 37 años, es actualmente jugador del BATE Borisov, de Bielorrusia, dejó en 2008 al Arsenal de Inglaterra, para fichar por el Barcelona, el mejor equipo del mundo en aquella época. Hleb tuvo que pelear la titularidad con Xavi e Iniesta, en el esquema táctico Pep Guardiola.

"En el Arsenal disfruté de mi vida, me despertaba con una sonrisa. Cesc Fábregas, Flamini, Rosicky y Van Persie eran mis mejores amigos. Éramos como hermanos", aseguró Hleb, en entrevista para el rotativo británico Telegraph.

Mientras en el conjunto inglés gozaba de su vida, el Barcelona de Pep Guardiola le ofreció un lugar en el primer equipo. "Cuando le comenté a mis amigos el interés del Barça todos me dijeron: '¿Estás loco? El Barça es el mejor club del mundo, tienes que ir allí'", relató el volante bielorruso.

Finalmente, Hleb, se decantó por la propuesta del Barcelona y abandonó al Arsenal para ser jugador del mejor equipo del mundo, en 2008. Sin embargo, el volante no logró adaptarse de la mejor manera, tanto en el terreno de juego como en su vida personal.

Pero ante la situación que vivía Hleb, apareció Thierry Henrry, a quien conoció en el Arsenal y se reencontró en Barcelona. "Thierry se me acercó y me dijo: 'Has vivido en un hotel durante mucho tiempo. ¿Por qué no te vienes a vivir conmigo? En el día libre estarás con amigos'. Mi adaptación fue mucho mejor desde entonces. Viví allí unos meses y recuerdo que veíamos juntos los partidos del Arsenal. Henry me ayudó mucho", reveló el bielorruso.

Además, contó que ante los pocos minutos que Guardiola le daba en el equipo, lo hicieron sufrir. "Quería jugar y me enfadé con Pep. Ahora entiendo que fue mi culpa", reconoció Hleb, que a partir de ese momento pasó por varios equipos en condición de préstamo.

"¿Si alcancé mi potencial? No, cometí muchos errores. Es por eso que no estoy al 100% contento con mi carrera. Ir al Barça fue una decisión difícil y todo lo que vino después fue un error. Perdí mis mejores años", finalizó Hleb.