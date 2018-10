Directivo de la Federación panameña confirma posible amistoso ante Colombia

En dialogo con el Alargue de Caracol Radio, Ramón Cardoze, vicepresidente de la Federación Panameña de fútbol, hablo sobre el posible amistoso que se jugaría ante la Selección Colombia en el mes de noviembre.

Cardoze, aseguró que: "A través de una agencia, nos hicieron una propuesta de jugar el 15 o 16 de noviembre, en Colombia, de jugar un partido con la selección. Hasta ahora tenemos un pre acuerdo, un interés pero no hemos recibido la confirmación".

Adicionalmente, afirmó que aún no hay nada seguro: "A nosotros solo nos contactaron por esa agencia, por medio de nuestros abogados. Pero no manejamos esa información de la agencia. No hemos comunicado oficialmente nada, solo lo hacemos cuando ya esté todo firmado".

Sobre el posible lugar del amistoso y las fechas, el directivo puntualizó: "A nosotros nos hablaron, inicialmente, de jugar el partido en Bogotá. Después de que haya un vuelo directo puede ser en Cartagena, Barranquilla o donde sea. En cualquiera de esas dos fechas (15 o 16 de noviembre). puede ser el partido".