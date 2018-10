“El País que me Tocó” de Enrique Santos, revelación de 50 años de historia

“El país que me tocó” es una transcripción de las memorias de quien creció como persona y como profesional en medio de las maquinas de escribir, las imprentas y noticias que se movían a diario en la sala de redacción del periódico El Tiempo.

El libro que aparece bajo el sello Dabate, del grupo editorial Penguin Random House, estará disponible desde este jueves 25 de octubre cuando será presentado en el Museo del Chicó por los también escritores Álvaro Tirado Mejía y Juan Esteban Constaín.

Álvaro Tirado Mejía

En dialogo con Caracol Radio, Tirado Mejía describió estas memorias de Santos Calderón como un libro en el que la fidelidad a la historia es evidente e indiscutible, con el agregado de que Enrique relata sucesos que solo se podían conocer desde la intimidad de una familia tan cercana a las elites como los Santos Calderón.

Destaca que su amistad de por lo menos 40 años en escenarios profesionales, laborales y personales le permiten atestiguar que lo incluido en “El país que me tocó” ocurrió tal cual y agregó que sin embargo al leer la obra despejó muchas dudas que mantenía pendientes en su memoria.

Álvaro Tirado dijo de Enrique Santos que”Como periodista participó en todos los procesos de paz desde los de Belisario Betancur y en todos y cada uno de los procesos, hasta el último en el que en sus inicios fue un personaje muy importante en el acercamiento con las Farc” por lo que su aporte a este libro en este aspecto es revelador.

Juan Esteban Constaín

El otro escritor que conversará con Enrique Santos durante la presentación de “El país que me tocó” es Juan Esteban Constaín para quien el libro de Santos Calderón es un relato de los acontecimientos que contextualizaban la actualidad de 1979 cuando Constain nació y que repercutieron en los siguientes años, mientras crecía.

Constaín destacó que “El país que me tocó” le recuerda la opinión que a través de la columna Contraescape Enrique Santos expresaba la visión del momento que atraviesa el país desde la óptica de un testigo continuo de la vida del país y el continente.

Para Juan Esteban Constaín cada vez hay más libros de no ficción y de historia, la diferencia entre el libro de Enrique y otros libros de historia publicados recientemente es que este es un libro de memorias por lo que no aspira a proponerle a lector un relato desde la perspectiva de un investigador si no desde la de un testigo privilegiado”

Finalmente Constaín exalta las divisiones entre las diferentes facciones de la izquierda, que Enrique vivió cuando estaba al frente de la revista alternativa, esto muchos otras cosas le quedaron despejadas tras leer estas memorias de Enrique Santos Calderon, “El País que me tocó”.

Reseña de El País que me Tocó

A sus setenta años, Enrique Santos evoca en sus memorias a quienes formaron su sensibilidad y pensamiento, los eventos que encauzaron su evolución política y periodística; recuerda a su familia, amigos y enemigos, y con su vida de fondo reflexiona sobre la Colombia de las últimas cinco décadas.

Un libro rico en anécdotas y grandes personajes que registra el proceso vital de alguien que defendió la libertad en todas sus formas y que fue testigo privilegiado del país a veces fascinante, a veces frenético y violento, de la segunda mitad del siglo XX y el tránsito al XXI.