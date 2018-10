Jonah Hill se niega a hablar públicamente de la muerte de su hermano /

Sin abandonar en ningún momento el tono considerado y relajado que tanto le caracteriza en sus intervenciones públicas, el actor Jonah Hill (34) se ha negado tajantemente a abordar en su última entrevista radiofónica los sentimientos que le embargan -y menos aún las circunstancias del suceso- al recordar la trágica muerte de su hermano Jordan, víctima de un tromboembolismo pulmonar que le arrebató la vida cuando solo tenía 40 años, en diciembre de 2017.

"La única razón por la que no quiero hablar de ello es porque me resulta muy doloroso... No creo que sea irrespetuoso, pero le echo mucho de menos, le quiero y desearía que estuviera aquí", ha explicado con tranquilidad tras ser preguntado al respecto por el famoso presentador Howard Stern en su programa de la emisora Sirius XM.



En otro orden de cosas, el protagonista de cintas tan recordadas como 'El lobo de Wall Street' o 'Moneyball' ha querido ofrecer más detalles sobre el estilo de vida tan saludable que le define desde hace unos años, una serie de hábitos que le han llevado a perder mucho peso y, sobre todo, a ahorrarse determinados e innecesarios dolores de cabeza.

"No bebo, no bebo nada y no me gusta salir de fiesta. Me gusta sentirme más sano y estar de mejor humor, porque las resacas afectan demasiado a tu estado de ánimo, por lo menos al mío. Yo apoyo a la gente que quiera vivir la vida de verdad y ser felices", ha explicado en la misma entrevista para confesar, a continuación, que hay ciertos vicios de los que todavía no ha podido desprenderse.

"Ahora estoy tratando de dejar de fumar, porque es una adicción muy jod*** y muy agresiva. Espero poder conseguirlo algún día", ha sentenciado.