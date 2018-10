Senado no hará moción de censura contra MinHacienda

Definitivamente no habrá moción de censura en contra del Ministro de Hacienda por cuenta de la ratificación que hizo la plenaria del Senado de mantener en firme la decisión de la mesa directiva de no adelantar ese trámite por considerar que los hechos ocurrieron en administraciones anteriores.

Después de que el senador Jorge Enrique Robledo presentara una apelación a la determinación que tomó la mesa directiva, la plenaria votó en contra de esa solicitud y por eso se mantiene en firme la decisión de no adelantar la moción de censura.

La votación fue 62 votos por el no y 24 por el sí por lo que ya este tema se hundió en el Senado. A juicio del presidente del Congreso Ernesto Macías, con esta decisión que tomó la corporación, la Cámara ya no podría adelantar la moción que se solicitó porque la ley indica que si una de las dos cámaras la niega no se podrá hacer en la otra.