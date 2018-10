Corte negó vulneración de derechos en el caso de Uribe

La Cancillería ya tiene en su poder la respuesta de la Corte Suprema de Justicia sobre los cuestionamientos que hizo el relator especial de las Naciones Unidas, Diego García Sayán, sobre el proceso de manipulación de testigos adelantado contra el expresidente Álvaro Uribe y el representante a la Cámara, Álvaro Hernán Prada.

En la comunicación, firmada por el presidente de la Corte, José Luis Barceló, se asegura que no ha habido vulneración del debido proceso en ninguno de los dos casos.

Lo anterior, porque el expresidente y Prada, han contado con los medios y el tiempo suficiente para preparar su defensa. Aún no han rendido indagatoria y en su poder tienen todas las pruebas, “en consecuencia, se lee, no hay violación de garantías judiciales en una investigación que no ha iniciado y mucho menos en un juicio que aún no existe".

En el documento, Barceló explica cómo nacieron las dos investigaciones contra el senador Uribe. La primera a partir de la denuncia que el mismo expresidente interpuso en el 2012 contra el senador Iván Cepeda, acusándolo de buscar a ex paramilitares para que testificaran en su contra. Proceso en el que Cepeda terminó absuelto.

Por el contrario, manifiesta que se identificó una posible intervención de Álvaro Uribe sobre los testigos para que señalaran a Cepeda.

La segunda investigación, explicó el presidente de la Corte, surge porque el senador Cepeda informó que estaba siendo presionado el testigo Juan Guillermo Monsalve.

"Desde la ciudad de Neiva, por intermedio de Carlos Eduardo López Callejas, recibió mensajes en el sentido de que el presidente del Centro Democrático del Huila, le ofrecía beneficios jurídicos, y a cambio, debía hacer un video señalando a Iván Cepeda como la persona que lo convenció, también con ofrecimientos, para declarar en contra de Álvaro Uribe" se lee.

Además, señaló, que con las interceptaciones realizadas se registró una supuesta participación del expresidente “en el soborno a los reclusos y personas que el abogado Diego Cadena, directamente o por intermediarios suyos, ha contactado, y de quienes ha obtenido escritos o videos que los abogados de Álvaro Uribe Vélez han presentado como pruebas de las sindicaciones del 2012”.

Sobre las órdenes de interceptación, las cuales ha cuestionado la defensa de Uribe, aseguró que "son reservadas y no son susceptibles de recursos y no se darán a conocer ya que ello puede interferir en el desarrollo de la investigación".

Y por las críticas frente a que no se enviaron los procesos a la Sala de Primera Instancia, indicó que las alegaciones del expresidente fueron, “incompletas en cuanto tiene que ver con el origen del Acto Legislativo 01 de 2018".

Explicó Barceló el déficit normativo que existía sobre la doble instancia para aforados y las dificultades para aplicar de inmediato el acto legislativo mencionado.

“Su aplicación inmediata resultaba imposible (...) porque las Salas Especiales encargadas de la investigación y el juzgamiento creadas aún no estaban conformadas", se lee.