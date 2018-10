Duque pide JEP “certificar rápidamente” si ex Farc siguen o no en acuerdo

Desde Bruselas, Bélgica el presidente, Iván Duque afirmó que la JEP tiene que cumplir con su deber de garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición de los máximos responsables de los crímenes de lesa humanidad, afirmando que es el sentir de todos los colombianos.

Cuestionó el hecho de que varios ex jefes de las Farc no han comparecido ante el sistema, por lo que advirtió al alto tribunal que, “tiene que certificar rápidamente si las personas que no se están presentado a los llamados de la JEP, están o no están en el proceso".

Al respecto el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, advirtió que entre quienes no han comparecido están líderes de la extinta guerrilla que ayudaron a diseñar este sistema de justicia transaccional en La Habana.

“Iván Márquez fue jefe negociador de las Farc, y fue una de las personas que contribuyó en el diseño de la JEP, mal haría él en este momento en no presentarse y no respetar la justicia transicional que se creó en ese proceso”, consideró.

El presidente Duque en el marco del diálogo que sostendrá con la Unión Europea sobre los avances en la implementación y el futuro del acuerdo de paz, le pidió a la JEP actuar con contundencia y ejercer disciplina y autoridad.

“Espero que la JEP encuentre la facultad, capacidad y autoridad de ejercer disciplina. Si llega a comprobar que estar personas están dedicadas al crimen, que tenga una posición muy fuerte y los saquen del proceso para que sean llevado ante la justicia ordinaria en el país”, precisó.

El gobierno destinó mas de $2.500 millones de pesos para el funcionamiento de la JEP, además para que la falta de abogados defensores no sea una excusa para que los excombatientes argumenten falta de garantías y así evadir la comparecencia ante los tribunales.