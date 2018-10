Sigifredo López pide que la JEP separe de sus funciones a Zamora

El ex diputado del Valle, Sigifredo López no entiende por qué la ex fiscal Martha Lucía Zamora sigue en la JEP pese a estar investigada. Así lo expresó tras el haber dado su informe oral sobre lo que padeció en su secuestro ante la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP.

“El llamado es para que revisen, existe una figura jurídica que se llama separación del cargo. Cuando un servidor público está cuestionado debe separarse del cargo para que lo investiguen y no utilizar su cargo como escudo. Y yo no sé qué está pasando porque esta señora sigue aquí”, afirmó.

De hecho el artículo 36 del reglamento interno de la JEP contempla la separación de funciones que señala el ex diputado. Pero solo para magistrados que estén investigados y no para cargos administrativos como el de la directora.

A Zamora le imputaron los cargos de abuso en función pública, perturbación de actos oficiales y asesoramiento y otras actuaciones ilegales por presuntamente favorecerá miembros de las FARC.