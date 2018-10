Herner a la hinchada: "Es preferible a veces jugar a puerta cerrada"

Diego Herner, defensa del América de Cali, tomó la vocería en nombre de los jugadores del equipo para mandar un mensaje a la afición 'Escarlata'. El argentino cuestionó el comportamiento de los hinchas en los últimos juegos y sentenció que a veces preferirían jugar a puerta cerrada.

"Si no quieren apoyarnos, que no nos apoyen, pero que no vengan a poner piedras en el camino, nosotros solos nos arreglamos. Es preferible a veces jugar a puerta cerrada, porque hay momentos que sentimos que no son de ayuda", comentó el argentino que dio una rueda de prensa desde Cascajal, junto al técnico 'Pecoso' Castro y el portero Carlos Bejarano.

"Sé que esas 100 o 200 personas no representan a los millones que son los hinchas del América", advirtió Herner, quien agregó: "En mi humilde opinión necesitamos de todos".

"Para nosotros es un tanto doloroso. Los más grandes no prestamos atención, los más chicos si se fijan en esos gestos de los hinchas... Termina haciendo mella, pareciera que no quieren que el equipo ganara, que el equipo estuviera bien", agregó al respecto.

Durante el último juego donde el América venció 2-1 a Rionegro en el Pascual Guerrero se presentaron dos confrontaciones con los aficionados. En un video quedó registrado al 'Pecoso' Castro insultando a un hincha en la tribuna; mientras que Carlos Bejarano denunció insultos racistas.