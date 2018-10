Chris Hemsworth le ofrece el viaje de su vida a un autoestopista americano /

Por si no había ya motivos de sobra para considerar a Chris Hemsworth una de las estrellas más divertidas y adorables de todo Hollywood, este domingo el actor australiano ha vuelto a derretir el corazón de sus seguidores de Instagram al revelar cómo le alegró el día a un músico estadounidense con el que se topó en la carretera y al que acabó ofreciendo el viaje de su vida.



La historia se desarrolló de la siguiente manera: el intérprete y su entrenador personal, Luke Zocchi, acababan de aterrizar en Brisbane, Australia, e iban camino de Byron Bay, donde reside Chris junto a su esposa Elsa Pataky y sus tres hijos, cuando vieron a un joven haciendo autoestop en una intersección. Sin pensárselo dos veces, decidieron detenerse para darle oficialmente la bienvenida al país y ofrecerle un asiento en su vehículo. Lo que no se imaginaba el desconocido, que resultaba ser un músico llamado Scott Hildebrand, es que la segunda mitad del viaje sería por los aires, en concreto a bordo de un helicóptero.



"Hemos recogido a un autoestopista, resultó que no era un asesino en serie, lo cual nos hizo mucha ilusión, y encima era un músico increíble, Scott Hildebrand", ha escrito el famoso actor en su cuenta de Instagram junto a un breve vídeo de la travesía que realizaron los tres juntos.

Tras un vuelo que le permitió disfrutar de unas vistas inmejorables y durante el que el mismísimo Thor le ayudó a colocarse los auriculares protectores, Scott llegó a Byron Bay sano y salvo y en un tiempo récord.



"De acuerdo Scotty, se acabó lo que se daba. Vuelves a ser un autoestopista normal", le aseguró en broma Chris cuando aterrizaron.



Lo cierto es que Chris y Luke no solo ayudaron con su bonito gesto a acortar considerablemente el viaje del músico, sino que también le han ofrecido una promoción inimaginable al acompañar la grabación que ha subido el actor a sus redes sociales de una de sus canciones titulada 'Ready to Fly'. ¡Qué más podría pedirse en un solo día!