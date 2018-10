'Wolverine' felicita a 'Deadpool' en su cumpleaños

Ryan Rodney Reynolds nació el 23 de octubre de 1976, en Canadá y por supuesto su “archienemigo” no podía dejar el día en desapercibido.

Hugh Jackman quien da vida a “Wolverine” coloco en su cuenta de Instagram una postal donde se abraza fuertemente con Ryan Reynolds quien da vida a “Deadpool”.

En la descripción de la fotografía se lee: “Me has dicho que yo soy el más hermoso, y usted NO. Ryan Reynolds... te dejaré abrazarme. Solo esta vez. En tu cumpleaños” lo que llamó la atención de cientos de seguidores, quienes admiraron la particular manera de festejar los cumpleaños de su amigo y rival.