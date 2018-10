“Yo oí crecer a mi hijo por radio”: Alan Jara

El ex gobernador del Meta, Alan Jara, quien fue secuestrado por las FARC durante 7 años y 7 meses, le contó hoy a la JEP sus vivencias y los recuerdos de ese flagelo que aún lo persiguen en la noche y que aseguró, se vive al despertar, al moverse, al llevar constante me la angustia de poder morir.

La familia fue su base, la razón de sobrevivir y por ello, aseguró ante los magistrados de la Sala de Reconocimiento de Verdad, que la radio fue fundamental, fue la posibilidad de saber de su hijo.

“Yo oí crecer a mi hijo por radio. Porque es que tenía 7 años y medio cuando me cogieron y tenía 15 cuando me liberaron. Pero siempre me lo imaginé como lo había soñado. Nunca logré imaginarlo a pesar del esfuerzo de Claudia por describir y lo mismo nos pasaba a todos”, contó.

Hoy, 17 años después de su liberación que se produjo el 21 de febrero de 2001, ante la JEP y con su hijo Alán Felipe Jara al lado, recordó lo que fue la radio para él y el dolor que sintieron cuando lo perdieron.

“La radio era nuestro cordón umbilical con las familias y un día nos quitaron todos los radios y duramos casi un año sin saber absolutamente nada del mundo exterior. Qué sensación tan dura, tan difícil, sin saber nada de nada”, dijo.

Jara dio detalles dolorosos, como ver salir a uno de sus compañeros y no volverlo a ver; la felicidad paradójica que les daba ver las alambradas, que aunque para la gente “les arruga el corazón” era la tranquilidad de que no iban a tener cadenas en el cuello. Y el desprecio por el dolor ajeno.

“Había un guerrillero que al entrar a prestar guardia cogía una bala de fúsil y la lanzaba al aire jugando mirándome, y la ponía en la recámara mirándome. Eso desde luego intimidaba terriblemente sin decir nada. No había necesidad”, afirmó.

En la audiencia su hijo aseguró que quiere saber la verdad, y por ello, aprovechó para solicitar que Romaña siga en el acuerdo de paz.

El exgobernador mientras tanto entregó el libro que escribió sobre su cautiverio que se llama “El Mundo al Revés” en donde relata también la tranquilidad de dar clases por unas horas pues era poderse zafar del secuestro. Aunque dijo, “uno enseñando el verbo To Be y un avión bombardeando, es difícil de entender para los colombianos”.