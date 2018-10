Uribismo le tiene miedo a la Comisión de la Verdad: Pablo Catatumbo

La polémica por el acto legislativo que busca ponerle límite a las competencias y evitar que la JEP y la Comisión de la Verdad pidan documentos reservados, continúa a pocos días de que inicie el primer debate de esta iniciativa.

Por esa razón el senador Pablo Catatumbo lanzó fuertes críticas a esta reforma del Centro Democrático y aseguró que es un pretexto para evitar que se conozca la verdad.

“El Centro Democrático sabe que conociéndose toda la verdad pueden aparecer los vínculos entre muchos de sus integrantes y los grupos paramilitares”.

Explicó que la información que llegue a la Comisión de la Verdad no será un insumo judicial y que por eso no entiende el temor del uribismo.

“Que no le tengan miedo los demás, que no le tenga miedo el Ejército, que no le tenga miedo el Estado, ni ninguno, porque esto fue lo que acordamos y si queremos cerrar esta etapa de violencia necesitamos honrar la palabra con las víctimas”.

Aseguró que la Farc, como quedó pactado en el acuerdo, entregará a la Comisión de la Verdad toda la información que sea necesaria para esclarecer qué fue lo que pasó en 50 años del conflicto.