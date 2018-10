Misteriosas apariciones de Anabelle en varias películas de terror

Ayer viendo Pesadilla antes de Navidad por 347ª vez me encontré con un curioso personaje. ¿Annabelle? 😱 Lo cierto es que la muñeca maldita está acostumbrada a hacer cameos en el cine. Veréis... pic.twitter.com/kMzRpTUUjW

¿Os la imagináis vigilando, por ejemplo, a un extraterrestre? Pues también. El pobre ET no imagina el peligro que le acecha... pic.twitter.com/nVg5NJT2vs

No podía faltar la autorreferencia. En la escena final de Annabelle aparece también la versión original. Para mí, mucho más terrorífica en su inocencia que la de la película, creada para dar miedo descaradamente. pic.twitter.com/ElTLQiXh5Z

Chucky 2. Alguien vela por el muñeco diabólico. Cómo molaría un crossover, a lo Freddy VS Jason 😁 pic.twitter.com/WF1Ujzdxxz

No puedo parar de verla en ET. Este fotograma ¿inocente? da miedo como pocos. pic.twitter.com/9ECxMv2IIV

Hace años alguien me avisó también de esto. Los Sobornados, Fritz Lang, 1953. La buena de Raggedy Ann, como se llamaba la muñeca original, era bien famosa. Incluso antes de la famosa maldición de 1970. pic.twitter.com/dDqJNJfgkl

Aquí está Annabelle con su custodia, Lorraine Warren. Hoy duerme en el interior de una caja de madera. “Cuidado. Mejor no abrir”, dice un cartel. Pero estoy seguro de que seguiremos viéndola en libertad por nuestras pantallas. Siempre acechando desde el fondo... pic.twitter.com/Ug90BY2ZSO

Me habéis avisado. Y efectivamente. Annabelle just wanna have fun 😀 pic.twitter.com/fa5DViF7Gr