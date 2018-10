¡Qué cuerpazo! Así luce Miss España en traje de baño /

La participación de Ángela Ponce en Miss Universo se ha convertido en un escándalo para muchos pero un progreso para otros por ser la primer mujer transgénero en participar en un reinado de belleza, en esta oportunidad representado a España .

Al mundo entero le ha quedado claro que no le tiene miedo a nada y que no se doblega ante las críticas que señalan que no merece estar en el concurso de belleza.

Desde los 16 años comenzó su transformación para ser lo que siempre quiso ser y como siempre se ha sentido: una mujer.

Su escultural cuerpo tiene casi las medidas perfectas: 90-61-90. Con 27 años, no tiene reparos en mostrar su cuerpo en traje de baño, una figura bastante estilizada que seguro alcanzará los más altos puntajes del certamen de belleza.

A continuación, podrá ver el espectacular cuerpo que luce muy orgullosa Miss España: