Gigi Hadid y Zayn Malik son especialmente 'felices' cuando están juntos /

La pareja formada por la modelo Gigi Hadid y el exintegrante de One Direction Zayn Malik ha vuelto a demostrar que aquellas diferencias y circunstancias que les llevaron a romper temporalmente su relación el año pasado están completamente superadas. De hecho, en su última publicación en las redes sociales la estrella de las pasarelas ha dejado patente que estaba deseando regresar a Nueva York para reencontrarse con su chico y, de esta forma, volver a su "lugar feliz".



"Volando de vuelta a casa para regresar a mi lugar feliz", ha escrito la maniquí en su cuenta de Instagram junto a una foto en la que ambos posan abrazados y apoyando sus rostros el uno en el del otro, una imagen con la que ha dejado claro, por si alguien no se había percatado, que ese idílico lugar puede ser cualquiera en el que se encuentre su novio.

Uno de los factores que parecen certificar que el vínculo sentimental entre las jóvenes celebridades no solo vuelve a estar vivo, sino que habría salido además reforzado de su breve separación reside en el hecho de que el intérprete vendió recientemente su mansión de Inglaterra para mudarse definitivamente con Gigi a su apartamento neoyorquino.



"Vivir en Nueva York ha hecho de Zayn un hombre muy feliz, más de lo que había sido en mucho tiempo. Eso le ha llevado a la conclusión de que no necesita tener su propia vivienda en el Reino Unido y por eso ha decidido ponerla a la venta. La verdad es que prácticamente no hacía uso de ella", explicaba una fuente al diario The Sun hace unas semanas, además de revelar que Zayn se quedará en casa de sus padres -en la ciudad de Bradford- cada vez que vaya de visita a su país natal.