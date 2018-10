El padre de la duquesa de Sussex reacciona ante el embarazo de Meghan

Thomas Markle ha concedido una nueva entrevista tras enterarse a través de la radio del embarazo de su hija, aunque en esta ocasión ha de ser por el lado de las copias de los futuros papás y se ha limitado a enviarles sus felicitaciones.

En los comunicados con el palacio de Kensington por el embarazo de la duquesa de Sussex y las felicitaciones a futuros padres y el más sincero cumplido en el nombre de Isabel II, el duque de Edimburgo, el Príncipe de Gales, la Duquesa de Cornualles y los duques de Cambridge y, en un mensaje aparte, en el de Doria Ragland, había sido una persona que brillaba por su ausencia: Thomas Markle.

En el momento del anuncio, se especuló el largo y el tendido acerca de la problemática progenitor de la antigua actriz había sido también conocido como el feliz noticia -algunos apuntaban a que tu ex mujer podría haber estado en la corriente mediante una llamada telefónica-, pero ahora él mismo envió un correo electrónico.

"Esperaba en la fila para cruzar la frontera cuando escuché el anuncio del bebé en la radio de mi coche. Lo primero que me vino a la mente fue el momento en que sostienen entre mis brazos a Meghan hace 37 años. Luego pensé que mi nuevo bebé me sentó muy orgulloso. Mi nuevo hijo siempre es una bendición y me muero de ganas de ver correteando por ahí. Megan o un pequeño Enrique", ha afirmado Thomas Markle, que en la actualidad reside en México.

La principal diferencia entre la conversación que se ha mantenido ahora con el nombre y que se ha convertido en persona no grata para la casa real británica es que en esta ocasión ha sido revertido a los nuevos casados, a quienes lo acusan de haberle eliminado de sus vidas como castigo por sus indiscreciones con los paparazzi e incluso insinuó que se sentirían aliviados si él fallá una parte de sus problemas de corazón.

En su lugar, el antiguo director de fotografía ha atribuido su falta de relación con la pareja y una serie de "malentendidos" que habrían minado comprensiblemente su confianza en él, hasta el punto de que todavía no conocer en persona al marido de su hija.

"No quiero que nadie sienta pena por mí", ha añadido un intento por acercar posturas. "El hecho de que no haya recibido ninguna llamada se debe casi seguro y un malentendido acerca de mis operaciones de corazón y mi ausencia en la boda".

Para concluir, Thomas ha expresado su convencimiento de que Meghan, que actualmente se encuentra en su primera gira oficial por Australia junto a príncipe Enrique, será una madre "fantástica".

"Me encantan los niños y Enrique y ella ha tenido un informe sobre la posibilidad de formar una familia desde el principio. Estoy encantado para los niños". Hijos