Duque invita a países a sumarse a denuncia en la CPI contra Venezuela

El presidente, Iván Duque durante su primera gira en Europa aprovechó para invitar a otros jefes de Estado para que se unan a la denuncia que respaldan 7 países ante la Corte Penal Internacional, para que se investiguen los crímenes de lesa humanidad cometidos por la "dictadura" de Nicolás Maduro.

A la petición que suscribieron Colombia, Chile, Argentina, Paraguay, Perú y Canadá, se sumó recientemente el gobierno de Francia.

Desde Roma el presidente Duque declaró, "voy a pedirle a otros gobernantes con los que tendremos encuentros que miren la actitud valiente que ha tomado también el presidente de Francia, Emmanuel Macron o el primer Ministro de Canadá Justin Trudeau, para acompañarnos en la denuncia ante la Corte Penal Internacional".

"Sí otros gobierno se une en ese propósito, también estaremos invitando a que rápidamente se abra una investigación y se condenen esas conductas deleznables de la dictadura venezolana", consideró el mandatario colombiano.

Durante la audiencia con el Papa Francisco en el Vaticano, también se trató el tema de Venezuela y la crisis de los migrantes.

"Recibí mensaje del Santo padre para que sigamos haciendo esa política fraterna de recibir a los hermanos venezolanos en nuestro país, no hemos cerrado las fronteras y seguiremos acogiendo a los hermanos venezolanos que huyen de la desolación de la dictadura en nuestro territorio", precisó.

El presidente Duque insistió en que su política continuará siendo la de no reconocer el "gobierno dictatorial" del vecino país, por lo que no designará un embajador hasta que no se restablezca la democracia en Venezuela.