Sigifredo López acudirá a Comisión de la Verdad tras decisión sobre Zamora

El ex diputado del Valle, Sigifredo López, desistió de apelar la decisión de la Corte Suprema de Justicia de precluir la investigación en contra de las ex fiscales Martha Lucía Zamora, y Marlene Barbosa por su captura en 2012, cuando era acusado de haber participado en su secuestro y el de sus 11 compañeros de la Asamblea y posterior asesinato.

“Qué alguien me diga porque me pusieron preso, que porque decían que mi voz y mi nariz se parecían (…) cómo es posible que un magistrado se declare impedido por amistad con el defensor y la sala no acepta el impedimento (…) estos no son los mensajes que quiere escuchar la sociedad, a esta persona le acabaron su vida política y su familia y reparen y ya, yo no he tenido garantías, mi derecho a la verdad ha sido cercenado” manifestó.

Y agregó: “yo no sé si esta apelación tenga sentido, valga la pena. Va a pasar lo mismo. Por esa razón quiero dejar esta constancia histórica: se ha precluido contra toda evidencia probatoria, mi derecho a la verdad ha sido cercenado razón por la cual desisto de recurso de apelación”.

