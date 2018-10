Exsecuestrados de las Farc entregaron detalles de cautiverio a la JEP

Ante la Sala de Reconocimiento de la JEP los excongresistas Luis Eladio Pérez y Óscar Tulio Lizcano se presentaron para entregar todos los detalles de su secuestro que fue perpetrado por la entonces guerrilla de las Farc.

Estos testimonios orales y escritos fueron entregados a los magistrados del nuevo tribunal de paz para que sean insumos en los procesos que se adelantan en contra de varios excomandantes por el delito de secuestro.

Aunque durante muchos años el país fue testigo de cómo estas fueron secuestradas, los excongresistas contaron detalladamente cómo fue el cautiverio y lo que tuvieron que vivir tras ese largo periodo privados de su libertad.

“Una noche cualquiera, las Farc puso a caminar a todos los policías y militares, a los de rango los amarró con un cordón blanco y a los que no tenían rango con un cordón azul. A los de cordón azul los liberaron y a los de blanco los devolvieron al campamento. Casi se enloquecen después de eso, el ‘Mono Jojoy’ les dijo que el Gobierno les había incumplido y que por eso empezarían a secuestrar políticos", dijo Pérez.

Y agregó: “Fuí el primero que caí en el secuestro de canje. Me dijeron que los comandantes querían hablar conmigo, no reaccioné a tiempo y esa noche me secuestraron. El ‘Mono Jojoy’ salió a hablar que si el Congreso no hacía una ley de canje yo no volvería. Yo sabía que eso no iba a pasar y esa noche supe que iba a morir".

A su turno Lizcano dijo que estuvo muy enfermo durante el secuestro y que surgió dictando clase en la selva porque extrañaba ese oficio.

"En la selva quitaba las hojas de los cuadernos y se las pegaba a los árboles con los nombres de mis estudiantes y les daba clase. Lo más duro del secuestro es el desprecio. Lloré mucho cuando murió Orlando Sierra. Era director de la Patria y muy amigo mío, pero lo más doloroso fue cuando secuestraron a Juan Carlos, mi hijo menor. Para esa época yo llevaba seis años secuestrado y mi señora salía por los medios hablando a sus Lizcanitos y yo solo pensaba: ‘háblele a ese muchacho’".

Durante toda esta semana se oirán a las víctimas de la Farc y por eso acudirá Orlando Beltrán, Ingrid Betancourt, Clara Rojas, Sigifredo López y otros exsecuestrados para entregar su testimonio.