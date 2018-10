Corte decide si archivan investigación a Zamora por caso de Sigifredo López

La Corte Suprema de Justicia dará a conocer este lunes 22 de octubre si finaliza o no la confrontación que han tenido la ex fiscal Martha Lucía Zamora y el ex diputado del Valle, Sigifredo López por el tiempo que éste último estuvo privado de la libertad acusado de participar en el secuestro y asesinato de sus 11 compañeros de la Asamblea.

A las 8:30 de la mañana está programada la lectura de la decisión sobre si se precluye o no el proceso que se le adelanta a Zamora y a la ex fiscal Marlene Barbosa por los delitos de abuso de función pública y falso testimonio. Una petición que hizo la misma Fiscalía.

López ha asegurado que detrás de su captura, efectuada el 16 de mayo de 2012, estuvo la ex fiscal delegada ante este alto tribunal, quien para ese momento era la Fiscal General encargada.

Zamora ha asegurado que no tiene responsabilidad en el hecho y recuerda que la Procuraduría archivó la investigación por los mismos hechos.

Contra Sigifredo López se recibieron varias declaraciones que terminaron siendo falsos testigos y había un video sobre quien habría planeado el secuestro y asesinato de los diputados que perpetuó las FARC, en donde se veía una nariz que consideraron, en su momento, era de López.

En estrados judiciales ya se ha ratificado que la privación de libertad del ex diputado, que alcanzó a ser de tres meses, fue injusta.