Carlos Bejarano: "Nos trataron de negros de mierda y micos"

Carlos Bejarano, arquero titular del América denunció insultos racistas por parte de varios aficionados durante el partido que ganaron 2-1 a Rionegro Águilas en el estadio Pascual Guerrero por la fecha 16 de la Liga Águila.

“Uno con la ilusión y las ganas que le ponen siempre a la camiseta y la institución, vengan y traten como lo hacen con algunos compañeros y nos digan negros de mierda, micos, yo soy orgulloso de ser negro y este negro hijueputa como se los decía a ellos desde el primer día que me puse esta camiseta y hasta el último día que me la vaya a poner voy a dejar la vida, yo creo que lo he demostrado”, dijo Carlos Bejarano al termino del partido.

Cristian Dájome fue uno de los jugadores que más insultos recibió pese al triunfo de local que dejó al América en la casilla 12 con 20 puntos y con una remota posibilidad de llegar al grupo de los ocho.