Dayro sobre su salida de Nacional: A mí me cayó el agua sucia de todos

Dayro Moreno habló por primera vez desde su salida de Atlético Nacional, tras la discusión y posterior pelea con su compañero Jeison Lucumí, que recibió por parte del club 8 días de sanción.

Dayro es una gran persona, en este país hablan más de la cuenta: 'Teo'

En entrevista con el diario El Tiempo, Dayro aseguró estar muy triste porque se sentía muy bien en Nacional y consideró injusta su salida del equipo que hoy marcha séptimo con 25 puntos.

"Como se vio en el partido, una jugada de esas pasan en Nacional, en el Real Madrid, en el Atlético. Pasan por el beneficio del grupo, a veces son calenturas que pasan en la cancha. En el momento no reaccioné. Son cosas de un equipo de fútbol que quedan en el camerino. Cuando termina el partido y yo arranco a correr para el camerino para hablar con Lucumí, entonces lo tomaron de otra manera: que de pronto yo lo iba a agredir, que iba a formar más cosas. Usted sabe que en el fútbol el camerino es privado, las cosas se arreglan allá y eso queda para nosotros. Cada uno tiene la decisión de pensar lo de cada uno. Yo me he caracterizado por ser buena persona. Soy una persona muy tranquila, muy humilde: pueden preguntar por mí en cualquier equipo que yo he estado. Toda la culpa me salió a mí", dijo el jugador sobre los hechos ocurridos el pasado domingo en el estadio Atanasio Girardot en partido ante el Deportivo Cali.

Valenciano: “Pasé de ganar 1.200 millones de pesos a no tener ni un peso”

Sobre la decisión de la directiva manifestó que la respeta pero no la comparte "Respeto la decisión, pero no la comparto porque se podía hablar, se podía dialogar más. Son cosas que se pueden arreglar, porque no pasó mayor cosa. Pero respeto la opinión y el pensamiento de cada uno, de la decisión de los dirigentes, del presidente. Bueno y la verdad un poco triste porque le había tomado mucho cariño a Nacional, a la hinchada, por todo lo que le cuento. Cuando llegué, me hicieron sentir como en casa. Estoy triste por eso, porque llegar al Nacional y ganar es un logro para uno, y uno como jugador colombiano quiere llegar a un equipo grande como Nacional".

Para Dayro Moreno que marcó 57 goles en su paso por Atlético Nacional, logrando además 2 títulos, una liga y la Recopa Sudamericana, se ha hablado más de la cuenta, solo que debido a su fama se aprovechan y no lo conocen bien "Yo soy una persona que digo las cosas como son. Obvio, yo tuve un pasado, fui joven, la fama. Obvio, tengo antecedentes de lo que la gente dice, que borracho, que todo eso, pero ahora con una familia, mi esposa, mis hijas, soy una persona de casa. He tenido altibajos a veces, por problemas que hay en el hogar y eso. La verdad, a las personas que me acusan yo las perdono. Soy una persona tranquila y lo único que les digo es que me conozcan más, primero como persona, y segundo como jugador".

El atacante que también pasó por la Selección Colombia reconoció que la fama y el dinero lo llevaron a cometer errores, pero eso es del pasado.