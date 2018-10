'Fingers', la nueva canción de Zayn Malik /

Zayn Malik lanzó el pasado jueves una nueva canción llamada "Fingers". La ex estrella de One Direction canta sobre los nervios superados por un amor no correspondido que no puede escribir con sus dedos.

"Mis dedos no funcionan, pero mi corazón está , si quieres hacerme saber dónde te escondes, podría venir y amarte", dice la canción.

Lea También: ‘Festival’, lo nuevo de Los Polinesios y RedOne

Malik ha lanzado varias canciones previas al álbum durante el año pasado, incluida la colaboración de Sia "Dusk Till Dawn", el equipo de etiqueta de Timbaland "Too Much", "Let Me", "Entertainer" y "Sour Diesel". Incluso lanzó una versión de "Can't Help Falling in Love" de Elvis Presley durante el verano.