¿Qué hacemos para que no haya más embarazadas de 11 años?: niña a Duque

Valentina, una menor de 11 años, en representación de los niños del Atlántico, aprovechó para llamar la atención del presidente Iván Duque durante el Taller Construyendo País en Malambo (Atlántico) sobre temas como el embarazo a temprana edad, la precaria alimentación del programa escolar y el deterioro de los baños escolares.

La niña tomó el micrófono y muy segura de sus argumentos mencionó ante el mandatario: “vengo a hablarle de las problemáticas fundamentales en el Atlántico. La alimentación escolar está en muy mal funcionamiento, no todos los niños estamos beneficiados, y no hay ni cucharas. Los baños de las instituciones educativas no están en funcionamiento, huelen a feo: y tercero, me da pena decir que niñas de 11 o 12 años están embarazadas, ¿qué podemos hacer?”.

La menor fue ovacionada por los cientos de asistentes, quienes escucharon atentos, otra de sus peticiones relacionada con el aumento de bibliotecas.

El presidente Duque dijo que están en marcha proyectos de parques recreativos y se va aplicar en muchos municipios un concepto que se llama los ‘centros sacúdete’: salud, cultura, deporte, tecnología y emprendimiento.

Para prevenir el aumento de embarazos de la menores, Duque mencionó que con el apoyo de los padres y las comunidades educativas se debe prevenir estas situaciones y el Estado debe garantizar una atención responsable.

Frente al mejoramiento del Programa de Alimentación Escolar, dijo que con el nuevo modelo aumentará la cobertura y se incentivará con la compra de productos regionales y saludables.

Finalmente, el jefe de Estado dijo que se debe garantizar el servicio de baños óptimos en todos los colegios públicos del país.