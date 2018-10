Meghan Markle combate las molestias del embarazo con yoga /

A diferencia de su cuñada la duquesa de Cambridge, que se retiró de la vida pública durante varios meses en sus tres embarazos debido a unas fuertes náuseas matutinas, Meghan Markle se ha mantenido al pie de cañón en el primer trimestre de gestación e incluso se ha atrevido a embarcarse en una extensa gira por Australia, Fiji y Tonga junto a su marido.



Pese al aspecto radiante y sonriente que ha lucido hasta ahora en todas sus apariciones, eso no quiere decir que la duquesa de Sussex no esté experimentando las molestias propias de su estado, en especial debido a la diferencia horaria a la que se ha tenido que enfrentar nada más bajarse del avión y sin tiempo para adaptarse a ella antes de arrancar con su agenda.



En su visita a la popular playa Bondi Beach este viernes la futura mamá se topó con otra embarazada y ambas estuvieron comentando algunos trucos para lidiar con los síntomas como el cansancio o el insomnio, que en el caso de la esposa del príncipe Enrique trata de combatir con la práctica de yoga.

"Meghan me contó que para ella la experiencia del embarazo estaba siendo muy parecida a tener jet lag. Me dijo que esta mañana se había despertado a las cuatro y media y se había puesto a hacer yoga en su habitación porque no lograba volver a dormirse. Me comentó que para ella era doblemente duro porque tiene que lidiar con el bebé y con el jet lag", ha revelado Charlotte Waverley acerca de la charla que mantuvo con la antigua actriz.



Como hija de una instructora de yoga, Meghan es toda una experta en la materia y en el pasado realizó incluso algún reportaje fotográfico mostrando sus posturas favoritas.

Este mismo viernes también ha tenido la oportunidad de conocer a un grupo de aficionados locales durante su visita a Bondi Beach y les confesó que esa disciplina era su secreto para conservar la calma y mantener los pies en el suelo en medio del caos y el aluvión de cambios que han definido su vida en el último año.