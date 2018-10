Mujer rechaza a Maluma en la "La Voz México"

Una joven se presentó en La Voz México, deslumbrando con su versión de Don't Speak. Sin embargo, el reggetonero no se dio vuelta y minutos después de terminada la presentación la chica le dio una dura lección.

Cindy Coleoni Ferrari, cautivó con su soltura en el escenario y su ruda actitud a Natalia Jiménez, Anitta y Carlos Rivera, jurados del concurso. Pero el intérprete de Felices los 4, ni se inmutó.

Apenas Cindy terminó de cantar y explicó que era de Argentina, Maluma recalcó: "Sos cordobés", Coleoni de inmediato le respondió: "Vos no me hables".

Posteriormente, Maluma trató de coquetearle preguntándole "¿Tienes novio o no tienes novio?", a lo que ella respondió "Me apagan su micrófono, por favor. No puedo creerlo, me vas a hacer enojar".

Cuando la chica salió del escenario, el colombiano se le fue detrás, la abrazó y le pidió disculpas por no haberse volteado.