¿Por qué Sara Uribe se devuelve para Colombia? /

La modelo y presentadora Sara Uribe ha sido noticia hace algún tiempo por su romance con el futbolista Freddy Guarín, además, porque Sara decidió abandonar Colombia para vivir en China junto a Guarín, algo que tomó por sorpresa a más de uno.

A través de sus redes sociales, la modelo ha dado a conocer su estilo de vida en China, también, ha tenido que realizar algunos viajes a Colombia por temas laborales y familiares.

Sin embargo, según revelaciones de Graciela Torres, ‘La Negra Candela’, Sara Uribe volvería a Colombia para quedarse durante una larga temporada.

De acuerdo con la versión de Torres el regreso de Uribe al país no es producto de una ruptura entre ella y Guarín, puesto que se trataría de una importante oportunidad laboral.

Lea También: Nuevos detalles del embarazo de Sara Uribe y Fredy Guarín

Aparentemente, Sara Uribe estaría altamente interesada en tomar la oportunidad de unirse al equipo de un reconocido programa radial. Cabe resaltar que antes de partir a China, Uribe ya estaba vinculada al mundo de la radio.

No obstante, esta versión aún no ha sido corroborada por la propia Sara Uribe y considerando que también existen rumores sobre su embarazo, el posible retorno de la modelo a Colombia no sería una posibilidad tan cercana.