Las despectivas frases de un senador sobre los profesores de filosofía

Durante un debate sobre si se debía o no hacer la moción de censura al ministro de hacienda, el congresista de Cambio Radical se quejó de la monotonía de la discusión asegurando que le daba pena con los televidentes del canal del congreso.

“Espero que el debate no esté siendo televisado porque de verdad ha sido vergonzoso, deshonroso, ignominioso, aquí se han demorado más de tres horas y no han dicho nada… no han dicho absolutamente nada, parece que fueran profesores de filosofía, que es la ciencia con la cual o sin la cual uno se queda tal cual”, añadió sin sonrojarse.

La intervención pasó desapercibida para sus colegas en el senado pero les consultamos a algunos filósofos su opinión sobre lo expresado por el presidente de la comisión sexta, encargado de debatir y defender los temas de educación, cultura, ciencia y tecnología.

“Es muy triste lo que dice el senador, se nota que no sabe cómo funciona o para qué es la filosofía, cuál es su rol en la sociedad… La filosofía existe para que la gente no coma entero, para que pueda pensar sobre problemas profundos… Además está en una comisión que discute temas de ciencia y tecnología y pareciera que no sabe ni de lo uno ni de lo otro… Yo lo invitaría a una clase de filosofía conmigo a ver si sale igual a como entró” dijo Juan Pablo Bermúdez Doctor y Phd en Filosofía de la Universidad de Toronto.

Zabaraín obtuvo más de 74 mil votos en las pasadas elecciones, es Ex alcalde de Ciénaga, Magdalena, un empresario que ha estado vinculado como gerente y miembro de juntas directivas de entidades relacionadas con los sectores de la construcción, portuario y de la minería.