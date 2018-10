Sigue la duda sobre la consulta minera del 21 de octubre en Cundinamarca

Con el reciente fallo de la Corte Constitucional sobre consultas populares que dice que no se pueden vetar proyectos extractivos mediante este mecanismo de participación porque los recursos del subsuelo son del Estado, el Registrador Nacional Juan Carlos Galindo, le expresó al presidente de la corporación su duda sobre si se debe hacer o no la consulta popular del próximo domingo 21 de octubre en los municipios de Fusagasugá y San Bernardo, del departamento de Cundinamarca.

El presidente Alejandro Linares le respondió a su carta en una misiva que no le resuelve sus cuestionamientos.

“Me permito infórmale que por carecer la Corte Constitucional de competencias consultivas, según lo dispuesto en el artículo 241 de la Constitución Política, no me encuentro facultado para contestar las cuestiones planteadas. Es exclusivamente en el texto de la sentencia enunciada donde se encontrará de forma precisa el contenido de la decisión que, en líneas generales, se dio a conocer mediante el comunicado de prensa No. 040 de 2018”, se lee.

Dijo el presidente que son conscientes de la relevancia de la decisión y por ello están trabajando para publicar el fallo completo. Pero, la duda sigue.