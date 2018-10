“Se acaba autorizando el aborto por discapacidad”: magistrada Pardo

La magistrada Cristina Pardo, quien salvó voto en la sentencia que no le puso un límite de tiempo a la interrupción voluntaria del embarazo, explicó por qué ella y los magistrados Carlos Bernal y Luis Guillermo Guerrero se apartaron de la decisión.

Para la magistrada, la decisión no consiste solamente en que se hayan dejado en firme las tres causales en las que el aborto se vuelve legal, sino que se le abrió la puerta a permitirlo cuando se comprueba que hay alguna discapacidad.

“En mi opinión no fue mantener la sentencia, sino que acaba autorizando el aborto por discapacidad”, dijo.

Aseguró, que se trata de un mal mensaje para la población en condición de discapacidad, “el mensaje de que su vida no es una vida que merezca respeto”.

Según la magistrada, el caso estudiado en la tutela de una mujer a la que le autorizaron un aborto a las 26 semanas de gestación, no era legal, porque ni la afectación a la salud fue comprobada ni tampoco la malformación que hacía inviable el embarazo.

Los médicos, asegura, señalaron que podría tener una variedad de consecuencias de distinta gravedad como un retraso mental o un compromiso neurológico motriz o que podía haber ceguera.

“Nosotros además requerimos conceptos de varias organizaciones médicas o científicas para que nos explicaran y nos dijeron que no era posible saber ni exactamente cuál era la discapacidad ni de qué grado iba a ser hasta que no hubiera nacido el niño”, dijo.

Y agregó: “No había ninguna prueba sobre afectación a la salud física de la madre, y sobre la salud mental no había ningún certificado que pudiera considerarse seriamente expedido. Había un concepto de un médico psiquiatra que decía que no tuviera un trastorno emocional profundo y había un concepto de Profamilia emitido por un médico que no era psiquiatra ni tampoco era un psicólogo”.

Pardo, a quien le derrotaron la ponencia que pedía que se limitara el aborto a las 24 semanas de gestación, señaló además que Colombia es el único que no tiene límites de tiempo.

“Todos los países del mundo tienen plazos máximos dentro de los cuales se registren o se limita definitivamente la práctica del aborto (...) Somos prácticamente el único país del mundo que no tiene limitaciones para el aborto”, afirmó.