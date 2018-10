Prensa, empresarios y políticos boicotean foro en Arabia Saudita

El foro económico “Davos del desierto” se celebrara en Riad, la capital y el principal centro de negocios de Arabia Saudí, del 23 al 25 de octubre. No obstante, distintos ejecutivos, políticos y periodistas han señalado que no participarán en rechazo a la desaparición del periodista saudí Jamal Khashoggi.

El periodista, crítico del gobierno de su país, huyó de Arabia a Estados Unidos pues temía por su seguridad y se desempeñaba en The Washington Post.

El 2 de octubre entró al consulado de Arabia en Estambul y desde entonces no se sabe nada de su paradero. Funcionarios turcos aseguran que poseen pruebas de que fue torturado, asesinado y desmembrado dentro del consulado por agentes saudís.

A pesar de que Arabia ha negado los señalamientos, Chistine Lagarde, presidente del Fondo Monetario Internacional, el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, el ministro británico de Comercio Internacional, el ministro francés de Economía y el ministro holandés de Finanzas, son algunos de los que han rechazado su participación en el foro.

De igual forma, han anunciado que no viajaran a Arabia ejecutivos de Ford, MasterCard, Google y Uber.

Algunos medios de comunicación también se han sumado a este boicot exigiendo la verdad sobre lo sucedido con el periodista y condenado la falta de repuestas del gobierno saudí.

CNN, Bloomberg, The Economist, The New York Times, CNBC y The Financial Times se negaron a asistir.

Mientras tanto el presidente Donald Trump ha señalado que le dará a Arabia unos días más para trabajar en la investigación sobre la desaparición del periodista.