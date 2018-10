Valenciano: “Pasé de ganar 1.200 millones de pesos a no tener ni un peso”

Iván René Valenciano, el ‘Bombardero’, contó en el programa ‘Fox Sports Radio Colombia’ la dura etapa de su vida cuando estaba sumido en el alcohol y cómo logró dejar ese vicio.

En los últimos días fue noticia Dayro Moreno, puesto que el delantero fue despedido de Atlético Nacional por actos de indisciplina. Valenciano, exjugador del Junior y Selección Colombia, habló de la etapa en la cual ingería licor a diario.

“Yo me ganaba 100 millones de pesos mensual, 1.200 millones de pesos en un año. Un día llegó mi mamá, que en paz descanse, a pedirme 500 pesos para comprar un cuartico de leche y una bolsa de pan, y yo decirle, mami, no tengo ni un peso. Eso me dio durísimo”, reveló Valenciano.

“Ese día mi vida hizo clic, ese día mi vida cambió para siempre. Yo bebía trago todos los días, a mí me invitaban a eventos y me pagaban 3 millones de pesos, los 3 millones me los bebía, desde las 2 de la tarde hasta 9 de la noche que me acostaba, tres cajas de cervezas y dos botellas aguardiente en una esquina, hasta el día que sucedió lo de mi mamá”, dijo el 'Bombardero' en Fox Sports Radio Colombia.

“Yo les diría a quienes pasen por mí misma situación, que tomaran el camino correcto, no dejes que el fútbol te deje, deja al fútbol, porque lo triste es cuando te deja, porque nadie te quiere contratar, es triste. Es bueno cuando tú dejas una carrera, un legado de cosas buenas. Para jugadores como Dayro, como Andrés ‘Manga’ Escobar, aún tienen tiempo para retomar", aconsejó el exjugador de Junior.

“Yo vi fallecer a mi mamá, estaba hablando conmigo, ella me dijo- me alegra verte bien, el saber de qué no estás tomando, el saber de qué tu vida ha cambiado, me siento orgullosa y me puedo morir tranquila de verte así. Ojalá que después de que yo me muera no vuelvas al vicio- ahí yo le dije que pase lo que pase no vuelvo a tomar", finalizó Valenciano.