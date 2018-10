Higuaín: "No pedí salir de la Juventus, me echaron"

Gonzalo Higuaín, delantero del Milan, reveló este jueves del por qué salió de la Juventus, en una conversación con el rotativo italiano Gazzetta dello Sport.

"En mi interior tuve la sensación de que tal vez algo se había roto. Y luego llevaron a Cristiano Ronaldo", inició el 'Pipita' en su charla con el diario italiano.

"El club quería dar un salto cualitativo y me dijeron que no me podía quedar, intentaron encontrar una solución. Y la mejor solución era el Milan", reveló Higuaín.

Sin embargo, el delantero del Milan no guarda rencor con la Juventus y su hinchada. "El mío es un sentimiento de afecto porque me trataron muy bien. Compañeros y simpatizantes me han dado un gran cariño, pero no pedí salir. Básicamente, todo el mundo lo dice: me echaron. En Milan inmediatamente recibí un gran amor y me convencieron", finalizó, Higuaín.