¿Qué le parece el nuevo look de Luisa Fernanda W?

La youtuber nuevamente sorprendió a todos sus seguidores con un nuevo look, Luisa se realizó un cambio extremo y drástico, así lo catalogó la influenciadora en su cuenta de Instagram.

En la fotografía que compartió luce una cabellera larga cobriza que, según ella, la hace verse más joven.

“Este era el único color que me hacía falta tener si me vieran en persona, es increíble como de inmediato me bajó la edad, ya si parezco de mi edad”, confesó en la publicación.

Para la influenciadora, el cabello oscuro la hacía verse mayor y reveló que, aunque amaba ese tono, el nuevo color la hace sentir “muy bien”.

La transformación de Luisa Fernanda logró más de 100.000 reacciones en redes sociales.