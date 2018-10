El Museo de la Diáspora Cubana inaugura exposición dedicad a Celia Cruz /

La exposición se abrirá con motivo de conmemorar el 15 aniversario de la despedida del mundo de Celia Cruz, además, contará con diferentes actividades, la exposición incluye piezas de su llamativo vestuario, decenas de premios, vídeos y un sinnúmero de objetos de su colección personal.

Entre otras novedades de la exhibición sobresalen el pasaporte cubano con el que la artista marchó al exilio, vía México, el 15 de julio de 1960; el primer contrato que firmó con el famoso Hollywood Paladium, de Nueva York, libros, fotografías inéditas y una reproducción a escala de su oficina privada.

La exposición Por siempre Celia (Forever Celia) abrirá sus puertas al público este sábado 20 de octubre, a las 10 a.m., en el Museo de la Diáspora Cubana de Estados Unidos (American Museum of the Cuban Diaspora).