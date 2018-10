¿Quiere conocer a Mickey? Le va tocar ahorrar mucho más

Si quiere conocer al famoso dibujo animado Mickey Mouse y a sus amigos le va tocar ahorrar más de lo pensado. El parque ha dado a conocer que los precios de los pases anuales y el estacionamiento subirán de precio.

Los visitantes ahora tendrán que pagar $25 por el estacionamiento, antes costaba $22. EL pase anual, para los residentes de Florida, el precio de Epcot después de las 4 p.m. subió de $279 a $289.

El pase anual Disney Silver para los residentes de Florida se incrementó de $439 a $479; Disney Gold aumentó de $589 a $609; Disney Platinum de $729 a $749, para los visitantes que no son de Florida de $849 a $894, y Disney Platinum Plus aumentó de $829 a $849, para los visitantes que no son de Florida aumentó de $949 a $994.

También aumentó de $75 a $79 la entrada a los parques acuáticos después de las 2 p.m.

Los precios subieron por el nuevo sistema de boletos basado en fechas. Este se pondrá en funcionamiento a partir del martes 16 de octubre.