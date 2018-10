Apple anunció el lanzamiento del iPad Pro y nueva versión de Mac

El 2018 no ha finalizado para Apple. La compañía anunció su próximo lanzamiento que se llevará a cabo el 30 de octubre en Brooklyn, Nueva York. En este, el gigante de los dispositivos, presentará nuevas tabletas iPad Pro y posiblemente varias actualizaciones para la línea de Mac.

El evento tiene como lema principal “there’s more in the making”. En las invitaciones, la empresa presentó diversos diseños de la ya reconocida manzana, logo de la organización.

Según rumores, el nuevo iPad Pro estará disponible en pantallas de 11 y 12.9 pulgadas. Contaría con bordes delgados y acceso con Face ID, es decir, la compañía expandiría los desbloqueos del iPhone al iPad. Además, su puerto de carga sería USB-C.

Por otro lado, se presentaría el tan esperado sucesor de la computadora portátil MacBook. Según datos de Bloomberg, el portátil tendrá marcos más delgados que el Air y una pantalla Retina de alta resolución.

Una de los grandes cambios más esperados, tiene relación directa con el tamaño. Se cree que la empresa podría mostrar un MacBook de 12 pulgadas como la nueva opción de computadora.