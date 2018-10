Presidente de la Cámara dice que sí habrá moción de censura a Carrasquilla

Luego de varias polémicas jurídicas y enfrentamientos políticos, el representante liberal Alejandro Chacón dijo que él personalmente tomará la decisión sin someterla a votación de la plenaria, y que el martes anunciaría la fecha y las condiciones para que se adelante la moción en contra del ministro de Hacienda.

“Esa decisión la tomará la mesa directiva de la cámara, yo pondré las condiciones y la fecha apegado a la ley así que seré yo el encargado de fijar la fecha y en lo que he podido percibir hasta ahora no hay impedimento para realizar el debate y tampoco veo que el uribismo y el Gobierno le tengan temor a esta moción de censura”, precisó.

El presidente del Senado, Ernesto Macías, dijo que el Centro Democrático no está dilatando ese debate, y que no hay miedo a la moción de censura, razón por la cual el próximo martes someterá a votación la apelación del senador Jorge Robledo y allí se sabrá si en el senado procede o no, según sea la votación

Además de los señalamientos por los bonos de agua, los partidos consideran que las propuestas del ministro sobre gravar la canasta familiar y el aumento de otros impuestos en la reforma tributaria justifican la censura.

Recordemos que si en el Senado o en la Cámara las mayorías votan favorable la moción de censura el ministro de Hacienda deberá abandonar de inmediato su cargo.