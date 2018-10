¡Increíble! Mujer hablaba dos idiomas luego de un fuerte golpe en la cabeza

La llamativa historia comenzó cuando Hannah Jenkins sufrió un accidente en su bicicleta y se golpeara la cabeza, Jenkins se despertó en el hospital y para su sorpresa no entendía el idioma en el que los médicos le hablaban.

Hannah no entendía nada “me sentía como en un país extranjero” afirmó; los médicos que la atendieron se encontraban completamente desconcertados al descubrir que en los documentos de identificación de Hannah que ella vivía y trabajaba en Reino Unido pero no hablaba ni entendía el inglés.

Gracias a los documentos que Hannah tenía en su maleta lograron contactar a su hermana Margaret por vía telefónica y la mujer se sintió aliviada al poderse comunicar con alguien finalmente.

"Los médicos no sabían que yo podía hablar alemán", explica la mujer. "Hasta que no hablé con mi hermana no se dieron cuenta".

Pues las mujeres crecieron en Reino Unido hablando ambos idiomas y con padres plurilingües. Su madre de origen austriaca hablaba cuatro idiomas y su padre, profesor de idiomas de origen inglés, hablaba siete; sin embargo en el hogar se comunicaban en alemán para mantener vivo el idioma dentro de la familia.

Hannah había perdido la capacidad para hablar y entender el inglés, idioma que predominaba en su diario vivir; según el médico neurocirujano Colin Shieff la mujer estaba sufriendo un trastorno llamado pérdida del segundo idioma.

Shieff también afirmó que las habilidades aprendidas en los primeros años de vida, son recordadas con mayor probabilidad por el cerebro.

Hannah llevaba ocho años con su pareja Andrew quien regresó de un viaje al enterarse del accidente que había sufrido su compañera, sin embargo les fue imposible comunicarse, por lo cual se idearon señas para poder comunicarse y con el pasar de los días el inglés de la mujer empezó a mejorar más rápido que el verbal.

Tres años después del accidente el inglés se ha convertido el segundo idioma de Hannah, además sufrió algunas alteraciones en su personalidad, la mujer afirma que se impacienta rápidamente y por eso tuvo que cerrar su negoció, motivo por el que ahora se dedica a la fotografía.