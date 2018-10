¡No se deje engañar! Congreso no cobra por condecoraciones

Caracol Radio conoció un insólito caso en el que se estaría usando el nombre del Congreso de la República para cobrar sumas de dinero a cambio de supuestas condecoraciones que entregaría el legislativo. Esto no es cierto y por eso se puso la denuncia ante la Fiscalía y con copia en el despacho de Néstor Humberto Martínez con el fin de que se llegue al fondo de lo que está pasando.

En el documento que fue enviado por el secretario del Senado Gregorio Eljach a la Fiscalía se adjuntan todas las pruebas del evento que se realizaría y que “El Congreso no otorga el reconocimiento ORDEN PEDRO NEL OSPINA, ni se cobra por préstamos y utilización de los recintos o espacios con cuenta esta corporación, para estos eventos, ni cobra por cualquier otro concepto”.

Se trataría de una modalidad de estafa en la que buscan a alcaldes, congresistas, personalidades, empresarios, artistas e incluso periodistas para ofrecerles una condecoración en las instalaciones del legislativo pero a cambio de 3 millones de pesos que se destinan a “manejo de medios y a un artículo en el periódico Plenaria Legislativa del Congreso”.

El caso más reciente es sobre un evento que se haría este viernes, porque fue cancelado al notar las irregularidades, en las instalaciones del Salón Boyacá del Congreso a las 9 de la mañana y en donde estaban convocada varias personas para entregar el reconocimiento “ORDEN PEDRO NEL OSPINA”. Quien estaría haciendo el cobro es María del Pilar Ángel quien se identifica en unos chats que envío a distintas alcaldías como integrantes de la Sociedad Colombiana de Prensa, por lo que podría estar actuando a título personal.

“Buenos días alcalde, reciba un cordial saludo, mi nombre es María del Pilar Ángel y soy periodista y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Prensa (…) Lo hemos postulado para recibir la condecoración PEDRO NEL OSPINA en la categoría Gran Cruz (…) el evento se hará el 19 de octubre en las instalaciones del Congreso (…) durante el evento se realiza la transmisión por el Canal del Congreso, además de compartir con otras personalidades. El manejo de medios tiene un costo de 3 millones de pesos que incluye un artículo periodístico”, dice el chat que finaliza con el número de la cuenta en donde se debe depositar el dinero.

La presunta irregularidad se conoció porque desde la alcaldía de Sogamoso se hizo el contacto con el Congreso para preguntar por qué se estaba haciendo ese cobro y allí fue cuando se descubrió que en las instalaciones del legislativo se quería adelantar una jornada de condecoraciones con fines, posiblemente, lucrativos.

Lo cierto del caso es que quien solicitó prestado el salón Boyacá del Congreso, ya que un particular no puede hacerlo, fue la representante a la Cámara del Centro Democrático Yenica Acosta, quien manifestó que simplemente “estaba haciendo un favor a un conocido” que pertenece a la Sociedad Colombiana de Prensa pero negó conocer los presuntos cobros que se estarían haciendo. Al conocer estas posibles irregularidades el secretario de la Cámara Jorge Mantilla revocó la autorización que había otorgado y el evento no se hará.