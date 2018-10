Fiscalía alerta que células terroristas del Eln están pidiendo pista en JEP

Se trata de una célula urbana del Eln denominada “Llamarada” y de un explosivista capturado en Cúcuta.

Según el fiscal los integrantes del Eln no tienen derecho ningún beneficio del acuerdo de paz, pues no han firmado ningún tratado con el gobierno y por esa razón, reclamó a la jurisdicción especial el hecho de que el caso este estancado por cuenta de su decisión de revisarlo.

“Son 11 personas que están en temas de terrorismo, tráfico de armas y otras cosas y este caso que se estaba tramitando en un juzgado ordinario porque se quiere pasar a la JEP cuando no tiene nada que ver, porque el Eln no ha formado ningún acuerdo... Eso generaría un problema tremendo que otros grupos en armas que no han firmado acuerdos y quieran llegar a la JEP... están pidiendo eso estos señores... la JEP no puede pedir esa información y trabar el proceso judicial”, añadió.

El alto Comisionado para la legalidad Miguel Ceballos, que también está presente en la reunión, le pidió al fiscal general y al JEP enviar a su oficina toda la información concerniente a esta célula del Eln que estaría buscando beneficios a los que no tiene derecho.