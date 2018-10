Solo enfermedades incompatibles con la vida darán prisión domiciliaria

Al revisar el caso del ex magistrado del Tribunal Superior de Cúcuta, Fernando Castañeda Cantillo, quien fue condenado a 21 años de prisión por el desfalco a Ecopetrol, la Corte Suprema dejó claro que no toda enfermedad grave puede recibir el beneficio de prisión domiciliaria o reclusión en un centro hospitalario y que siempre estas enfermedades deben ser valoradas por un médico legista especializado.

En el caso específico, se hizo evidente que el ex magistrado no presenta un estado de salud grave por lo que se descarta que “no pueda cumplir la pena impuesta en un establecimiento carcelario”.

Reconoce la Corte que el hombre tiene enfermedades que lo afectan hace más de 10 años pero dice que “de acuerdo al concepto del experto ninguna de ellas es incompatible con la vida en reclusión”.

Eso sí, señaló que el tratamiento de salud que viene recibiendo no puede sufrir cambios o interrupciones porque evidenció que se están dando no por su EPS del régimen contributivo en el que está afiliado, sino el centro de reclusión.