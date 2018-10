Partidazo: Santa Fe a mantenerse en los ocho; Once Caldas por el liderato

Independiente Santa Fe y Once Caldas, protagonizarán en el estadio Palogrande desde las 8:00 de la noche uno de los partidos más atractivos de la fecha 15 de la Liga Águila.

Ambos equipos llegan con objetivos importantes pero diferentes: El cuadro cardenal necesita los 3 puntos para mantenerse en el grupo de los ocho, pues con 22 puntos ocupa actualmente la octava casilla, y una derrota o empate pondría en riesgo el puesto.

Por el lado blanco, la victoria es necesaria pues los 3 puntos lo pondrían en lo más alto de la tabla de posiciones con 29 unidades, además quedaría a un paso de asegurar su clasificación a los cuartos de final.

Para el encuentro, Guillermo Sanguinetti ya definió el equipo titular con el que encarará el partido, teniendo dos novedades respecto al equipo que igualó 2-2 con Junior: van en los 11 inicialistas Facundo Guichón y Hernán Burbano, y no están por molestia muscular Diego Guastavino y Luis Manuel Seijas.

Por el lado de Hubert Bodhert, el técnico del Once sólo tendrá una novedad respecto al equipo que clasificó a la final de Copa ante Millonarios, no podrá contar con el delantero César Amaya, anotador del gol de la clasificación ante el cuadro azul por una lesión. Tampoco estará 'El pecoso' Correa, quien aún no está disponible.

El árbitro del encuentro será Mario Herrera del Meta, quien estará acompañado por los asistentes Dionisio Ruíz de Córdoba, y Jorge Sanna de Norte de Santander.

Alineaciones probables:

Once Caldas: Jose Cuadrado; David Gómez, Diego Peralta, Geisson Perea, Edwin Velasco; Diego Arias, Juan Pablo Nieto, Juan David Rodríguez; Marcelino Carreazo, David Lemos y Ricardo Steer.

Santa Fe (confirmada): Robinzon Zapata, Carlos Arboleda, Javier López, Héctor Urrego, Edwin Herrera; Hernán Burbano, Sebastián Salazar, Baldomero Perlaza, Facundo Guichón; Carmelo Valencia y Wilson Morelo.