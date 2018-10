Iván Ramiro: "No descartaría a Mourinho para la Selección"

El ex defensor central y capitán de la Selección Colombia, Iván Ramiro Córdoba, dio declaraciones al programa KickOff de Win Sports, y habló sobre el tema del nuevo técnico de la tricolor.

Córdoba, manifestó que el técnico ideal para la Selección sería Reinaldo Rueda, actual entrenador de Chile, pero que no descartaría al portugués José Mourinho para el cargo.

“Un cambio de técnico siempre es difícil… La mayoría de los técnicos que están capacitados para una selección como la nuestra están ocupados, pero yo no descartaría a Mourinho para dirigir a la Selección”.

Adicionalmente, el ex Inter de Milán manifestó que: " “El profesor Rueda es el más indicado, pero ahora mismo no podemos contar con él y no hay que hacerse ideas que no son. Debe ser un sueño para él, no olvidemos que desde que agarró el equipo en la eliminatoria fue un balance muy positivo, con él hubiéramos sido terceros sin contar los malos resultados que traíamos. Agarró el equipo con un punto en 12 partidos y quedamos afuera por un solo gol. Además, recordemos cómo se manejó ese partido de Argentina y Uruguay para jugar nuestro resultado".

Finalmente, Iván Ramiro destacó la labor de Pékerman al frente de la Selección: "Forzaron la idea un entrenador del nivel del profesor Pékerman, pero cuánto nos hubiera aportado Bielsa en su momento, por ejemplo. Habríamos tenido actuaciones muy destacadas en eliminatorias con los jugadores que teníamos. En esa época prefirieron no gasta plata y mantener selecciones mediocres y no quedarse con el bolsillo vacío".