Por falta de “humildad” a Carolina Soto le piden que devuelva unos zapatos

Carolina Soto se metió en un problema, todo por no publicar en sus redes sociales el detalle que recibió, por parte de Coccola Kids, para su pequeña Violeta.

Resulta que esta empresa, que trabaja con madres cabeza de hogar, le envió unos zapatos a la hija de la presentadora, pero por no publicar nada como agradecimiento le mandaron un mensaje en el que le solicitan que les envíe de vuelta los zapatos, según ellos Soto no es humilde y no se merece este detalle.

La presentadora ha explicado, por medio de sus redes, que: “en realidad los zapatos que me llegaron, me parecieron divinos, los guardamos en la caja y dijimos, bueno como Violeta está muy pequeña todavía no los vamos a dar, entonces más adelante los usamos y los compartimos”.

Además menciona que los turbantes que hasta ahora los está usando se los dieron cuando estaba embarazada y hasta ahora los está mostrando en sus redes, que eso era lo que pensaba hacer con este detalle.

Luego compartió en sus historias el mensaje que le enviaron:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Juan Martín (@juanmartinhr) el 5 Oct, 2018 a las 2:31 PDT

Y luego comentó que va a comprar los zapatos.